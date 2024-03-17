ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:02

Глава СПЧ заявил об отсутствии существенных нарушений на выборах президента

фото ЗакС политика Глава СПЧ заявил об отсутствии существенных нарушений на выборах президента

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не обнаружил в ходе трехдневного голосования на президентских выборах существенных нарушений. В свою очередь, мелкие нарушения, по его информации, "эффективно устраняются". Своими наблюдениями Фадеев поделился на заседании Центризбиркома днем 17 марта.

"Нарушения, которые могли бы в какой-то мере повлиять на результаты выборов, не выявлены", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

С ним согласилась омбудсмен Татьяна Москалькова, в общей сложности написавшая 13 писем избиркомам. Обращения были связаны с неправильно установленными видеокамерами.

Такие особенности российского голосования, как возможность осуществить волеизъявление онлайн и отдать голос в любой из трех дней, глава СПЧ счел передовой практикой в мировом масштабе.

фото: пресс-служба Общественной палаты РФ


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама