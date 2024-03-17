Глава СПЧ заявил об отсутствии существенных нарушений на выборах президента

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не обнаружил в ходе трехдневного голосования на президентских выборах существенных нарушений. В свою очередь, мелкие нарушения, по его информации, "эффективно устраняются". Своими наблюдениями Фадеев поделился на заседании Центризбиркома днем 17 марта.

"Нарушения, которые могли бы в какой-то мере повлиять на результаты выборов, не выявлены", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

С ним согласилась омбудсмен Татьяна Москалькова, в общей сложности написавшая 13 писем избиркомам. Обращения были связаны с неправильно установленными видеокамерами.

Такие особенности российского голосования, как возможность осуществить волеизъявление онлайн и отдать голос в любой из трех дней, глава СПЧ счел передовой практикой в мировом масштабе.

фото: пресс-служба Общественной палаты РФ