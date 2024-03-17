Памфилова пообещала позже рассказать о "вопиющих" попытках помешать выборам

После завершения избирательной кампании Центризбирком поведает о попытках противодействия выборам президента, пообещала 17 марта глава комиссии Элла Памфилова. По ее мнению, говорить о ряде вещей в ходе продолжающегося голосования будет преждевременно.

Глава ЦИК не стала уточнять, что именно она имеет в виду, но охарактеризовала подобные попытки как "вопиющие". "Позже мы покажем вам, представим, позже, конечно, по итогам выборов представим вам многое из того, с чем нам пришлось сталкиваться", — передает ее слова ТАСС.

Памфилова сочла нужным поблагодарить страны Запада за высокую явку на выборах. "Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил, — заявила она в своем выступлении перед журналистами. — В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор [цитата по ТАСС]".

Также на показатели явки повлияло трехдневное голосование, полагает глава Центризбиркома. Благодаря этому люди, которые в силу различных обстоятельств раньше не смогли бы дойти до избирательных участков, теперь получили такую возможность, заявила она.

Ранее стало известно, что общероссийская явка на выборах президента превысила 70 %.

Фото: ЗАКС.Ру