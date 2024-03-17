Горизбирком не удовлетворил жалобу наблюдательницы на её отзыв

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 марта отклонила жалобу Елены Мееровской. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Зампред ГИК Олег Зацепа сообщил, что Мееровская просила отменить решение ТИК № 24 на её жалобу. Она оспаривала свой отзыв с избирательного участка как наблюдателя.

- Её назначил кандидат в президенты, отправил её наблюдателем на участковую избирательную комиссию. Потом пришло решение кандидата, который отозвал соответствующего наблюдателя с участка. Девушка, я так понимаю, не согласилась с тем, что направивший её кандидат её отозвал, - пояснил Мейксин.

Большинство членов Горизбиркома решило, что кандидат и его доверенное лицо имеют право на отзыв наблюдателей.

Фото: ЗАКС.Ру