В Петербурге проголосовали 69,87% избирателей

По состоянию на 18.00 часов третьего, финального дня выборов президента России явка в Петербурге составила 69,87% рассказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Всего в городе проголосовали 2 663 747 человек.

- Мы оцениваем в Санкт-Петербургской избирательной комиссии эту явку как довольно высокую. Мы все знаем, что она высокая по всей стране. Нас это не может не радовать, потому что явка это основной показатель легитимности выборов, - заявил Кузьмин.

Представитель ГИК отметил, что серьезные нарушений в ходе голосования не выявлено.

Чуть меньше часа остаётся до закрытия участков в Петербурге - их двери закроются для избирателей в 20:00. После этого участковые избирательные комиссии начнут подсчет голосов.

По состоянию на 15:45 часов 17 марта общероссийская явка с учетом электронного голосования составила 70,81%.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру