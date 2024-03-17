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Новости 19:12

В здании УИК в Перми пенсионерка получила травму из-за взрыва петарды

фото ЗакС политика В здании УИК в Перми пенсионерка получила травму из-за взрыва петарды

Взрыв петарды в Перми отправил в больницу местную жительницу, следует из сообщения регионального министерства территориальной безопасности. Инцидент произошел в местном ДК имени Солдатова. Как уточнил ТАСС, в здании располагается избирательный участок.

"Сегодня, 17 марта, в уборной ДК имени Солдатова посетительница подожгла петарду. В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении пермского министерства.

Помимо госпитализированной женщины, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

В избирательной комиссии Пермского края сообщили, что инцидент не повлиял на процедуру голосования. "В помещении ДК Солдатова расположены два УИК. Они расположены вдали от места происшествия. Голосование  на этих участках к моменту инцидента было завершено", — гласит сообщение в Telegram-канале избиркома.

Фото: ЗАКС.Ру


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