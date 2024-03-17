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Новости 20:57

В Красносельском районе УИК №1107 передумала отстранять эсера от работы в комиссии

фото ЗакС политика В Красносельском районе УИК №1107 передумала отстранять эсера от работы в комиссии

В Красносельский районный суд Петербурга поступил иск об отстранении от работы на избирательном участке №1107 члена комиссии от "Справедливой России - За правду" Юрия Божкова. Об этом ЗАКС.Ру сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. 

В иске комиссии, как сообщила пресс-служба судов, говорилось, что 16 марта Божков якобы создал конфликтную ситуацию с избирателем, который голосовал на дому. Затем, по мнению истцов, уже на избирательном участке он якобы не дал довести до избирателя информацию о возможности получения бюллетеня взамен испорченного. 

Рассмотрение иска назначили на 20:05 часов. Однако, комиссия отозвала свое заявление, сообщили в пресс-службе судов. 

Напомним, в Петербурге с 16 марта участковые комиссии в разных районах подают иски об удалении с участков оппозиционных членов комиссий. В частности, Сергей Быстров отстранен от работы на УИК №788.

фото ЗАКС.Ру


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