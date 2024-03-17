В Горизбиркоме готовы к диалогу с журналистами для устранения "недопонимания"

На протяжении трех дней президентских выборов в Петербурге ежедневно бывали случаи, когда представители городских средств массовой информации сталкивались с ограничениями со стороны членов участковых комиссий. Иногда у журналистов возникали споры и с сотрудниками правоохранительных органов. В Городской избирательной комиссии подобные случае называли "недопониманием".

Корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у члена Горизбиркома Юрия Кузьмина, какие меры принимает комиссия, чтобы нивелировать общение с членами УИК. Кузьмин рассказал, что подобные вопросы прорабатываются регулярно. Более того, в ГИК готовы на диалог с петербургской прессой.

- Как вариант, мы можем провести какое-то совместное мероприятие после этой кампании. Обменяться мнениями, еще раз послушать друг друга, услышать друг друга. Хотя, мне кажется, мы чаще всего и так слышим. Я бы здесь четко говорил о том, что это [инциденты между журналистами и членами комиссий] единичные случаи. Мы понимаем, что это огромный город и очень серьезная процедура голосования. Она очень энергозатратная и сложна для людей. Мы готовы на общение, с удовольствием это сделаем, - рассказал Кузьмин.

В основном журналисты сталкиваются с ограничениями во время посещения участков для голосования. Иногда члены комиссии запрещают прессе свободно перемещаться по участкам, либо сомневаются в подлинности аккредитаций, тратя на проверку документов до получаса. Отношение к журналистам может отличаться от участка к участку. В некоторых председатели УИК активно содействуют в подготовке материалов. Журналисты сталкиваются с трудностями не только на участках, но и за их пределами. Так, 17 марта, в последний день голосования полицейские задержали корреспондента "Фонтанки" по заявлению председателя УИК, при этом работник издания еще не успел посетить участок. Позже его отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Отметим, выборы президента в 2024 году обошлись для петербургских сотрудников СМИ без травм, в отличие от голосования по поправкам в Конституцию, когда журналисту Давиду Френкелю сломали руку на избирательном участке.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру