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Выборы

Новости 17 марта, 23:04

В ГАС "Выборы" начали поступать данные из Петербурга: у Путина 79,26%

фото ЗакС политика В ГАС "Выборы" начали поступать данные из Петербурга: у Путина 79,26%

Петербургские территориальные избиркомы начали передавать данные в ГАС "Выборы". На сайте отображаются данные по состоянию на 21:32. Согласно этой информации, пока только семь ТИК начали передавать данные со своих участков — они обработали 8656 бюллетеней.  У действующего президента Владимира Путина 79,26% голосов. 

На втором месте с большим отрывом идет Владислав Даванков от "Новых людей" — 10,64%. За ним следует коммунист Николай Харитонов — 3,49%. У преемника основателя ЛДПР Леонида Слуцкого пока лишь 2,77%. 

По данным ГАС "Выборы", в комиссиях к этому часу насчитали 332 недействительных бюллетеня. 

В Центризбиркоме, обработав более половины всех бюллетеней по стране, сообщили, что Путин лидирует с 87,34%.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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