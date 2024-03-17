В ГАС "Выборы" начали поступать данные из Петербурга: у Путина 79,26%

Петербургские территориальные избиркомы начали передавать данные в ГАС "Выборы". На сайте отображаются данные по состоянию на 21:32. Согласно этой информации, пока только семь ТИК начали передавать данные со своих участков — они обработали 8656 бюллетеней. У действующего президента Владимира Путина 79,26% голосов.

На втором месте с большим отрывом идет Владислав Даванков от "Новых людей" — 10,64%. За ним следует коммунист Николай Харитонов — 3,49%. У преемника основателя ЛДПР Леонида Слуцкого пока лишь 2,77%.

По данным ГАС "Выборы", в комиссиях к этому часу насчитали 332 недействительных бюллетеня.

В Центризбиркоме, обработав более половины всех бюллетеней по стране, сообщили, что Путин лидирует с 87,34%.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру