ЦИК представил результаты обработки 80 процентов протоколов

По итогам обработки 80 % протоколов действующий президент Владимир Путин набирает 87,15 % голосов, следует из предварительных данных голосования, представленных на сайте Центризбиркома. В абсолютных цифрах речь идет о 56,2 миллиона голосов.

Второе место достается кандидату Николаю Харитонову. Согласно предварительным данным, за него проголосовали 2,7 миллиона человек, что соответствует 4,22 %. На третьем месте оказался Владислав Даванков с 2,6 миллиона голосов (4,04 %), на четвертом — Леонид Слуцкий с поддержкой 2,04 миллиона избирателей (3,16 %).

В Петербурге по итогам обработки 28,24 % бюллетеней Путину достается 81,05 % голосов, Даванкову — 8,32 %, Слуцкому — 4,22 %, Харитонову — 3,73 %.

Фото: cikrf.ru (скриншот трансляции)