Предварительный результат Даванкова ушел ниже четырех процентов

По итогам подсчета 90,01 % протоколов на выборах президента результат кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова оказался ниже четырех процентов. В отличие от него, цифры поданных за действующего лидера страны Владимира Путина несколько подросли.

Согласно данным Центризбиркома, за Даванкова проголосовали 3,94 % избирателей. При этом по итогам обработки 80 % протоколов ему давали 4,04 % поддержки.

Путин улучшил свой результат с 87,15 % до 87,21 %. Результат кандидата от КПРФ Николая Харитонова вырос с 4,22 % до 4,28 %. Что касается кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого, то он сохранил свой результат на уровне 3,16 %.

Фото: ЗАКС.Ру