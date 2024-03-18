Ленобласть показала самую высокую явку на выборах президента в СЗФО

После обработки 93,87% протоколов, поданных на президентских выборах в Ленинградской области, действующий глава государства Владимир Путин набирает 86,15%. За ним следуют коммунист Николай Харитонов (4,77%), представитель "Новых людей" Владислав Даванков (4,09%) и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,03%).

Данные озвучил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, на которого ссылается ТАСС. Позицию Слуцкого он определил как "почетное четвертое место".

Примечательно, что в Ленобласти была продемонстрирована самая высокая явка на всем Северо-Западе России. Еще до окончания подсчета голосов она составила 80,53%.

"Даже учитывая, что не полный подсчет завершен, мы повторили максимальный результат за всю историю выборов Ленинградской области, который состоялся во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации", - гласит комментарий Лебединского.

Напомним, голосование проходило с пятницы по воскресенье.

Фото: ЗАКС.Ру