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Новости 9:51

В Архангельской области и НАО Путин набрал менее 80% голосов

фото ЗакС политика В Архангельской области и НАО Путин набрал менее 80% голосов

В двух соседних регионах Российского Северо-Запада, Архангельской области и Ненецком автономном округе, завершился подсчет голосов на президентских выборах.

По итогам обработки 100% голосов в Поморье действующий глава государства Владимир Путин, выдвинувшийся на свой пятый срок, набрал 79,25%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального избиркома Андрея Контиевского. Второе место - у депутата Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова (7,6%). Леонид Слуцкий (ЛДПР) на третьем месте с 5,93%, меньше всего голосов у коммуниста Николая Харитонова - 5,31%. Явка составила 65,29%.

Похожая картина получилась в НАО. Путин набрал 79,08%, Харитонов - 6,86%, Даванков - 6,46%, Слуцкий - 5,84%. Явка составила 70,7%.

Фото: ЗАКС.Ру


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