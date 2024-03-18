В Архангельской области и НАО Путин набрал менее 80% голосов

В двух соседних регионах Российского Северо-Запада, Архангельской области и Ненецком автономном округе, завершился подсчет голосов на президентских выборах.

По итогам обработки 100% голосов в Поморье действующий глава государства Владимир Путин, выдвинувшийся на свой пятый срок, набрал 79,25%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу регионального избиркома Андрея Контиевского. Второе место - у депутата Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова (7,6%). Леонид Слуцкий (ЛДПР) на третьем месте с 5,93%, меньше всего голосов у коммуниста Николая Харитонова - 5,31%. Явка составила 65,29%.

Похожая картина получилась в НАО. Путин набрал 79,08%, Харитонов - 6,86%, Даванков - 6,46%, Слуцкий - 5,84%. Явка составила 70,7%.

Фото: ЗАКС.Ру