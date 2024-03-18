Прокуратура заинтересовалась обрушением сцены на Масленице в Кронштадте

Накануне на празднике масленицы в Кронштадте обрушилась сцена. Инцидент, при котором слетевшим каркасом едва не травмировало детей, привлек внимание районной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, в ближайшее время будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию мероприятия и обеспечение безопасности на нем. Надзорный орган продолжает изучать обстоятельства происшествия.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на представителя историко-культурного кластера "Остров фортов", эксцесс мог стать следствием ошибок при монтаже сцены. Нарушения, со слов собеседника издания, уже устраняются. Подрядчика обещают привлечь к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру