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Новости 11:22

Прокуратура заинтересовалась обрушением сцены на Масленице в Кронштадте

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась обрушением сцены на Масленице в Кронштадте

Накануне на празднике масленицы в Кронштадте обрушилась сцена. Инцидент, при котором слетевшим каркасом едва не травмировало детей, привлек внимание районной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, в ближайшее время будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию мероприятия и обеспечение безопасности на нем. Надзорный орган продолжает изучать обстоятельства происшествия.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на представителя историко-культурного кластера "Остров фортов", эксцесс мог стать следствием ошибок при монтаже сцены. Нарушения, со слов собеседника издания, уже устраняются. Подрядчика обещают привлечь к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру


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