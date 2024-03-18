Официально итоги выборов президента Центризбирком подведет 21 марта

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что официально итоги выборов президента России будут подведены 21 марта. Об этом она сказала во время подведения предварительных итогов голосования утром 18 марта.

По данным Центризбиркома, явка на выборах составила 77,44%. Проголосовали 87 113 127 человек, сказала Памфилова. Она уточнила, что данные представлены на 10:00 часов 18 марта.

- Явка рекордная, беспрецедентная. Она [такая] не была никогда, - заявила глава ЦИК.

Судя по представленным данным комиссии, на прошлых выборах президента России явка составила 67,54%. По информации Центризбиркома, побеждает на выборах действующий президент Владимир Путин - у него 87,29% голосов. Далее идет Николай Харитонов от КПРФ - 4,30%, Владислав Даванков от "Новых людей" - 3,84%, Леонид Слуцкий - 3,21%.

Напомним, выборы президента России впервые проходили три дня. Голосование длилось с 15 по 17 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру