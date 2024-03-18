В Ломоносовском районе полицейский получил ножом по голове

Накануне поздно вечером в Ломоносовском районе полицейские выехали на тревожный вызов: им поступило сообщение о поджоге квартиры.

При попытке задержать 28-летнего неработающего мужчину, заподозренного в поджоге, правоохранители столкнулись с насилием. Один из них был избит, а другой получил ранение ножом в голову, передает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Напав на полицейских, злоумышленник скрылся. Его удалось задержать в ночи. Теперь он фигурирует в деле о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК). Следствие отправило в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру