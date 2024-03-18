Член петербургского УИКа заявила в полицию об избиении

В Петербурге неизвестный применил силу к члену УИК № 427, адвокату Олесе Васильченко. Заявление об этом она подала в полицию, сообщает портал MR7.

Нападение, по словам юриста Васильченко, случилось в заключительный день трехдневного голосования на президентских выборах, уже после закрытия участков, во время подсчета голосов.

"Я сидела, фиксировала себе нарушения, готовилась составлять особое мнение члена комиссии по поводу итогов", - гласит рассказ петербурженки.

Появившийся в помещении мужчина потребовал, чтобы Васильченко покинула здание, а после отказа силой вывел женщину в коридор. По словам адвоката, после заламывания рук и избиения за ней приехала карета скорой помощи.

Васильченко посетила травмпункт. В заявлении в полицию говорится о воспрепятствовании ее деятельности как члена участковой избирательной комиссии.

"Официальных обращений по данному инциденту в адрес Горизбиркома Санкт-Петербурга не поступало", - рассказали в пресс-службе Горизбиркома.

Фото: ЗАКС.Ру