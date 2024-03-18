Петербуржец получил штраф за листовку про дворцы и яхты

В Петербурге привлекли к ответственности местного жителя Дмитрия Яковлева, наклеившего агитационную листовку на столб в Московском районе, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Мировой судья назначил за деяние, совершенное в ночь перед первым днем президентских выборов, в 5 тысяч рублей штрафа. Действия Яковлева квалифицировали как изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах (ч. 1 ст. 5.12 КоАП).

На листовке речь шла о дворцах и яхтах. Своей вины петербуржец не признал.

Фото: ЗАКС.Ру