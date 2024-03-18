Член УИК №347 рассказал о ночных манипуляциях с итоговым протоколом

Результата подсчета голосов на участке №347 в Выборгском районе могли быть изменены до подписания итогового протокола, рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале 18 марта, ссылаясь на слова члена УИК Анатолия Голова. По заявлению "яблочника" после закрытия участка комиссия провела подсчет голосов, однако председатель комиссии позже представил коллегам протокол с иными результатами.

Изначально голоса, согласно заявлению Голова, распределились так: Владислав Даванков - 207, Владимир Путин - 1087, Леонид Слуцкий - 82, Николай Харитонов - 62. После подсчета бюллетени были упакованы, члены комиссии ждали подписание протокола. Ждать пришлось порядка двух часов. В сообщении "яблочника" сказано, что председатель комиссии Петр Балабанов общался с кем-то по телефону. "Новые" результаты выглядели так: Владислав Даванков - 14, Владимир Путин - 1252, Леонид Слуцкий - 158, Николай Харитонов - 14.

"На итоговом заседании комиссии Голову было предложено подписать протокол, он написал особое мнение на одном из экземпляров, но председатель забрал все экземпляры и не дал их подписать. Председатель поставил на голосование утвердить фальсифицированный протокол, за это проголосовала только часть членов комиссии, подсчет председатель не вел. Председатель забрал все экземпляры итогового акта без подписей членов комиссии и сказал, что всё окончено, все свободны", - говорится в сообщении Вишневского.

Голов направил жалобу в ТИК №22 с требованием провести пересчет бюллетеней и рассмотреть вопрос о законности действий председателя УИК Балабанова. Отметим, результаты голосования на этом участке уже отображены в ГАС "Выборы".

Отметим, Петр Балабанов был предложен в состав комиссии партией "Единая Россия". Его полный тезка числится учителем ОБЖ в ГБОУ СОШ № 517 с углубленным изучением предметов экономического профиля Выборгского района Петербурга.

Напомним, 17 марта в России прошли выборы президента. По результатам обработки большинства протоколов лидирует действующий президент Владимир Путин. В Петербурге после обработки 99,29% бюллетеней за Путина проголосовали 81,65% избирателей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру