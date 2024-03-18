Недовольные ДЭГ коммунисты хотят поменять законодательство о выборах

КПРФ провела пресс-конференцию, посвященную завершившимся накануне президентским выборам. На них впервые применялось дистанционное электронное голосование. Именно с этой процедурой связаны основные претензии коммунистов. Наиболее принципиальным моментом они считают парадокс, который заключает в себе ДЭГ. Точку зрения партии озвучил замглавы ее центрального комитета Дмитрий Новиков.

"Главная проблема дистанционного электронного голосования состоит в следующем: вы либо не обеспечиваете чистоту голосования, либо вы его обеспечиваете, но тогда нет никакой тайности голосования, а это неприемлемо", - приводит его слова "Интерфакс".

В КПРФ считают, что от практики голосования онлайн в ее нынешнем виде необходимо отказаться, решив этот вопрос на законодательном уровне. С учетом этого обстоятельства Новиков сделал вывод, что российская электоральная система по-прежнему несовершенна.

Фото: ЗАКС.Ру