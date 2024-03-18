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Новости 15:59

Суд арестовал петербурженку за свастику на стенде

фото ЗакС политика Суд арестовал петербурженку за свастику на стенде

Московский районный суд назначил административный арест жительнице Петербурга за рисунок на информационном стенде, передает 18 марта объединенная пресс-служба городских судов. Сделанное при помощи баллончика с краской изображение сочли публичным демонстрированием нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Суд установил, что вечером 12 марта Лилия Варюшина нарисовала свастику на рекламном стенде у дома № 131 по Московскому проспекту. О мотивах подобного поступка ничего не сообщается.

"Несмотря на показания свидетелей и наличие видеозаписи, Варюшина вину не признала", — отметили в судебной пресс-службе.

Вмененная петербурженке статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от одной до двух тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток.

Суд назначил Варюшиной восемь дней ареста.

Фото: ЗАКС.Ру


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