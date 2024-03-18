Суд арестовал петербурженку за свастику на стенде

Московский районный суд назначил административный арест жительнице Петербурга за рисунок на информационном стенде, передает 18 марта объединенная пресс-служба городских судов. Сделанное при помощи баллончика с краской изображение сочли публичным демонстрированием нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Суд установил, что вечером 12 марта Лилия Варюшина нарисовала свастику на рекламном стенде у дома № 131 по Московскому проспекту. О мотивах подобного поступка ничего не сообщается.

"Несмотря на показания свидетелей и наличие видеозаписи, Варюшина вину не признала", — отметили в судебной пресс-службе.

Вмененная петербурженке статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от одной до двух тысяч рублей или же административный арест на срок до 15 суток.

Суд назначил Варюшиной восемь дней ареста.

Фото: ЗАКС.Ру