Путин с другими участниками выборов выступил на концерте в Москве

Президент Владимир Путин посетил 18 марта концерт в честь 10-летия с момента присоединения Крыма к России, устроенный на Красной площади в Москве. Компанию ему составили соперники по прошедшим ранее выборам главы государства.

В своей речи Путин заявил, что Крым — это не только "стратегически важная территория, наши традиции и гордость России", но также и люди, населяющие полуостров. По мнению президента, крымчане никогда не разделяли себя с Россией, что позволило им "вернуться в состав нашей общей семьи".

Процесс вхождения Донбасса в состав страны стал, по оценке президента, "более тяжелым, трагичным", однако и эти регионы оказались включены в Россию.

"Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга. <...> Вот так вот — вместе, рука об руку — мы будем идти дальше. Именно это — не на словах, а на деле — делает нас реально сильнее", — цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.

С речами о единении России и Крыма выступили участвовавшие в выборах в качестве кандидатов Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. Первый из них заявил, то "Россия и Крым — Родина одна", а также отметил работу Путина по присоединению Крыма. Второй предался воспоминаниям о событиях 10-летней давности и объявил, что день присоединения Крыма "навсегда вписан золотыми буквами в российскую историю". В свою очередь, Даванков проинформировал зрителей, что никогда не забудет пережитое им в 2014 году "чувство гордости за свою страну и за своего президента".

В понедельник исполнилось ровно 10 лет с момента подписания Путиным распоряжения о принятии Крыма в состав России.

Фото: Kremlin.ru (скриншот видео)