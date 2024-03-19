РБК: Кабмин предложил расширить список перечень собираемых о россиянах данных

Правительство выступило с инициативой о расширении перечня данных о россиянах, собираемых в федеральном регистре населения, передает 19 марта РБК. Кабмин подготовил поправки в принятый ранее в первом чтении проект, корректирующий положения закона "О едином федеральном информационном регистре".

Как передает издание, поправки рассматривались накануне правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Суть изменений сводится к расширению списка данных, собираемых о россиянах, а заодно и о находящихся в России иностранцах.

Так, документ разрешает вносить в единый регистр сведения об имеющихся у россиян родительских правах, об опекунах и попечителях, а также вносить данные об имеющихся ограничениях дееспособности граждан. Помимо этого, требование коснется данных об имеющихся у россиян водительских правах.

Проект конкретизирует список данных, собираемых о россиянах, проживающих за рубежом. В реестр предполагается вносить информацию о наличии второго гражданства или подданства, а также об имеющемся виде на жительство или ином документе, разрешающем проживание в другой стране.

Также кабмин хочет расширить список сведений, собираемых о проживающих в стране иностранцах и лицах без гражданства, а также о трудовых мигрантах. В регистр хотят вносить идентификаторы документа о прохождении дактилоскопии и фотографировании, а заодно идентификаторы документа, удостоверяющего личность. Кроме того, требование коснется идентификаторов временных удостоверений личности, выдаваемых лицам без гражданства.

Фото: ЗАКС.Ру