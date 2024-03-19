Более 50 жалоб получила Агапитова в период голосования

В течение трех дней голосования на горячую линию уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой поступило в общей сложности 57 жалоб. В основном речь шла об отсутствии граждан, проживающих на подведомственной избирательному участку территории, в списках избирателей.

Проживающая с 2009 года по нынешнему адресу регистрации петербурженка сообщила, что за все прошедшие годы ее имя ни разу не было внесено в списки избирателей. В результате всякий раз ей приходилось голосовать по "дополнительному списку". Обратиться к Агапитовой она решилась, поскольку "уровень прошедших выборов и их значимость несопоставимо высоки, а информация о ней так и не появилась в участковой избирательной комиссии", уточнили в аппарате омбудсмена.

Жалобы поступали также от студентов и от россиян из других регионов, имеющих в Петербурге регистрацию по месту проживания, на невозможность проголосовать на избирательных участках или в онлайн-формате. Причиной этого послужили не поданные в срок до 11 марта заявления, уточнили в аппарате омбудсмена.

"В результате того, что сроки были пропущены, не все иногородние граждане, находящиеся в Петербурге во время выборов президента РФ, смогли реализовать свое избирательное право", — отметили в аппарате.

Жалобы Агапитовой поступали на наличие наледи у избирательного участка и на невозможность проголосовать в больнице после экстренной госпитализации. Один петербуржец позвонил с рассказом о том, что заметил в списках избирателей фамилию племянницы, которая выписалась из его жилья пять лет назад.

По факту обращения еще одного петербуржца Горизбирком организовал проверку. Гражданин жаловался, что к нему не пришли члены комиссии, из-за чего он не смог проголосовать надомно. Жалоба была подана после завершения третьего дня голосования, поэтому петербуржец оказался лишен возможности поучаствовать в электоральной процедуре.

Также Агапитовой звонили впервые проголосовавшие граждане. Им не досталось подарков, а сильнее задело то, что их не поздравили "даже словами".

Собранную информацию передадут в Горизбирком для принятия мер, которые позволят избегнуть аналогичных проблем на выборах в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру