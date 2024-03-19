В России выросла заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в России наблюдался рост количества зараженных инфекционными заболеваниями, сообщили 19 марта в Роспотребнадзоре. Согласно информации ведомства, относительно предыдущей недели заболеваемость коронавирусом выросла на 5 %, а гриппом и ОРВИ — почти на 9 %.

Всего за неделю в стране зарегистрировано 738 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппом, количество пациентов выросло на 8,9 %. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 49 регионах.

"Свыше 16 % заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. На остальные регионы страны приходится около 84 %", — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, по итогам прошедшей недели в России зарегистрировано свыше 24 тысяч случаев ковида, что на 5 % превышает показатели предыдущей семидневки.

По информации портала "Объясняем.рф", за неделю с ковидом были госпитализированы 3 030 человек, что на 10,8 % больше, чем за неделю до того. Выздоровели 24 750 человек. Это на 2,3 % меньше цифры, озвученной в прошлой вторник. Умерли от ковида 77 человек, из них в Петербурге скончались 16 пациентов. Это худший показатель среди регионов страны.

Фото: ЗАКС.Ру