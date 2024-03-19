Призывников не отправят в зону СВО, заявил Картаполов

Весенний призыв состоится в России в соответствии с планом, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, количество призываемых на срочную службу россиян — это "константа", а отправлять в зону СВО их не станут.

"Призыв пройдет по плану", — приводит слова Картаполова РИА "Новости". Депутат заявил, что параметры и размеры призыва "абсолютно ничем не будут отличаться" от прежних значений. "Это константа, у нас количество призывных установлено", — поведал он.

Также Картаполов подтвердил, что призывников не будут отправлять в зону СВО.

Весенний призыв в России традиционно стартует 1 апреля, а завершается 15 июля.

Фото: Минобороны России