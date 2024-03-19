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Новости 15:50

На Петроградской стороне выставили на торги особняк сталинской эпохи

фото ЗакС политика На Петроградской стороне выставили на торги особняк сталинской эпохи

В Петербурге ищут покупателя для двухэтажного здания и земельного участка по адресу Ординарная улица, 20В. Торги проведет Российский аукционный дом (РАД), установивший начальной ценой 150 млн рублей.

В неиспользуемом сегодня особняке 1937 года с железными перекрытиями недавно был проведен качественный ремонт, о чем говорится в карточке объекта.

"Офис находится в отличном состоянии и может быть использован с первого дня приобретения. Также возможна реконцепция объекта с учетом видов разрешенного использования", - считает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Оптимальным, по мнению ее коллег, применением здания станет размещение в нем штаб-квартиры компании, медицинского центра. Раньше здесь находился офис Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

фото: Российский аукционный дом


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