В Петербурге выдали российский паспорт уроженцу Одессы, пострадавшему на СВО

Петербургские полицейские вручили паспорт гражданина РФ украинцу Вячеславу Данильчуку, родившемуся в Одессе и жившему в Приднестровье. Как сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, он участвовал в военной спецоперации и был серьезно ранен при минометном обстреле.

Военнослужащий проходил лечение в Петербурге. Ему предстоит еще одна операция.

Заявление на получение российского гражданства одессит подал в январе. Правоохранители привезли новый паспорт ему домой. Мужчина успел поучаствовать в президентских выборах путем надомного голосования.

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