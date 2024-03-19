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Новости 17:50

Из-за упавшей на петербурженку льдины будут судить сотрудницу ЖКС

фото ЗакС политика Из-за упавшей на петербурженку льдины будут судить сотрудницу ЖКС

В Петербурге Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного в связи с травмированием 29-летней местной жительницы. На потерпевшую упала льдина с крыши по причине некачественной зимней уборки. 

Дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК) рассмотрит Выборгский районный суд, о чем сообщает пресс-служба СК. В случившемся обвиняют 25-летнюю фигурантку. Инцидент случился в декабре минувшего года, когда она занимала должность замначальника ремонтно-эксплуатационного участка № 1 ООО "ЖКС № 1 Выборгского района".

Наледь упала на пострадавшую девушку с крыши одного из жилых домов по улице Смолячкова. По версии следствия, обвиняемая не организовала своевременную расчистку кровли и не предприняла мер к ограждению потенциально опасного придомового участка.

Фото: ЗАКС.Ру


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