В Ленобласти похоронят троих участников СВО

На среду 20 марта в Ленинградской области запланированы как минимум три церемонии прощания с уроженцами региона, погибшими в зоне проведения военной спецоперации.

О гибели рядового Александра Козырева сообщила администрация Рощинского городского поселения (Выборгский район). Врачи не смогли спасти его после серьезных ранений.

Администрация Подпорожского района сообщила о гибели 35-летнего механика-водителя мотострелкового батальона Александра Качалова, отправившегося служить по контракту. Его не стало 4 марта.

Наконец, в боевых действиях лишился жизни 25-летний петербуржец Никита Власов, до ухода на СВО жившего в Кировске. О смерти ефрейтора сообщила администрация Кировского района.

Фото: ЗАКС.Ру