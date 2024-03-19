Подравшимся на хоккейном матче петербуржцам запретили посещать стадион

В Петербурге привлекли к административной ответственности двоих хоккейных болельщиков, которые устроили потасовку на матче, проходившем между СКА и "Автомобилистом" в минувший уик-энд. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, на мужчин составили протоколы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Согласно материалам административных дел, размахиванию кулаков на "СКА Арене" предшествовала словесная перепалка. На заседании Московского районного суда оба нарушителя признали вину.

Подравшимся болельщикам нельзя будет посещать спортивные соревнования в течение ближайшего года. Они также заплатят государству по 10 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру