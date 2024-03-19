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Новости 19:52

Спам от магазинов "Домовой" привел к штрафу от петербургских антимонопольщиков

фото ЗакС политика Спам от магазинов "Домовой" привел к штрафу от петербургских антимонопольщиков

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело и удовлетворило жалобу, поступившую на рекламную рассылку сети мебельных магазинов "Домовой".

Один из жителей города был недоволен регулярно приходящими письмами с электронного адреса tddomovoy@tddomovoy.ru. На получение такой почты он не давал своего согласия, что позволило антимонопольщикам квалифицировать рассылку как ненадлежащую рекламу и как спам.

Юридическое лицо сети магазинов - АО "УК "СТАРТ". Компанию оштрафовали на 110 тысяч рублей за нарушение федерального закона о рекламе.

Фото: ЗАКС.Ру


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