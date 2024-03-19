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Новости 20:32

Матвиенко призвала нарастить объем жилого строительства в малых городах

фото ЗакС политика Матвиенко призвала нарастить объем жилого строительства в малых городах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с гендиректором организации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко коснулась проблемы жилого строительства в провинции. С ее точки зрения, необходимо изменить пропорцию между строительством в крупнейших и малых городах. По данным Матвиенко, на пять регионов, включая Петербург и Ленобласть, приходится 35% всего возведенного в стране жилья, что она находит ненормальным.

"И на всю огромную оставшуюся часть понятно сколько. Одновременно в половине городов России - это более шестисот городов, фиксируется либо минимальный, либо фактически нулевой ввод жилья. Здесь мы должны выравнивать условия проживания наших граждан", - приводит ТАСС соображения государственного деятеля.

В разговоре с Мутко председатель Совфеда вспомнила о недавнем послании президента. В нем чиновникам было поручено создать особые условия ипотеки для жителей малых городов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна
Мутко Виталий Леонтьевич




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