Матвиенко призвала нарастить объем жилого строительства в малых городах

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с гендиректором организации "ДОМ.РФ" Виталием Мутко коснулась проблемы жилого строительства в провинции. С ее точки зрения, необходимо изменить пропорцию между строительством в крупнейших и малых городах. По данным Матвиенко, на пять регионов, включая Петербург и Ленобласть, приходится 35% всего возведенного в стране жилья, что она находит ненормальным.

"И на всю огромную оставшуюся часть понятно сколько. Одновременно в половине городов России - это более шестисот городов, фиксируется либо минимальный, либо фактически нулевой ввод жилья. Здесь мы должны выравнивать условия проживания наших граждан", - приводит ТАСС соображения государственного деятеля.

В разговоре с Мутко председатель Совфеда вспомнила о недавнем послании президента. В нем чиновникам было поручено создать особые условия ипотеки для жителей малых городов.

Фото: ЗАКС.Ру