Суд признал незаконным увольнение петербургского полицейского

Петербургский полицейский Сергей Суворов, уволенный в прошлом году, выиграл в судебном споре с ГУ МВД по региону. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его восстановили на службе. Заключение, на основании которого стало возможным увольнение, признали незаконным.

Суворов лишился работы после служебной проверки. Согласно ее результатам, он якобы допустил утечку в интернет конфиденциальных сведений и не зарегистрировал в КУСП сообщение о возможном экономическом преступлении. Речь идет о провозе грузов на 14 млн рублей по поддельным документам.

В ходе разбирательства выяснилось, что разглашенная Суворовым информация о месте маршруте следования транспорта не представляет собой гостайны или конфиденциальных сведений. В свою очередь, нерегистрация сообщения в КУСП не навредило потерпевшему, который сам пожаловался в правоохранительные органы на возможное мошенничество.

Колпинский районный суд оценил моральный вред, нанесенный истцу работодателем, в 10 тысяч рублей. Ему также возместили более 230 тысяч рублей зарплаты, не выплаченной в связи с незаконным увольнением.

Фото: ЗАКС.Ру