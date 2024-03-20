Дрозденко заявил о готовности принять в Ленобласти детей из Белгородчины

Эвакуированных из Белгородской области детей готовы принять в Ленинградской области, заявил губернатор последней Александр Дрозденко. Глава региона сообщил, что распорядился проработать вопросы, связанные с размещением вывезенных детей.

"Сегодня же дал поручение проработать все варианты размещения детей, организации питания, медицинской помощи, если она потребуется", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале вечером 19 марта.

По словам губернатора, у региона имеются "желание, опыт и возможности" для приема эвакуированных. Также он заявил, что "детей вообще чужих не бывает".

Во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о планах вывезти в другие регионы девять тысяч детей из-за обстрелов со стороны ВСУ. "Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей", — приводило слова чиновника РИА "Новости". Первые 1,2 тысячи детей должны покинуть регион уже в пятницу, их примут в Пензе, Тамбове, Калуге и Ставропольском крае.

Фото: ЗАКС.Ру