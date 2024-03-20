Полиция задержала троих подростков за смертельное избиение прохожего в саду Сан-Галли

Полиция установила личности троих подозреваемых в избиении случайного прохожего в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, в результате которого тот скончался. Речь идет о подростках 13-15 лет, двое из них задержаны.

Как рассказали 20 марта в ГУ МВД по Петербургу, звонок по экстренному номеру "112" поступил накануне рано утром. Звонивший рассказал, что его беспричинно избили трое несовершеннолетних и скрылись, ничего не забрав. Прибывший на место наряд обнаружил на лавочке тело мужчины с многочисленными следами побоев.

Личность погибшего установлена, им оказался 48-летний житель Невского района. Само избиение в полицейском главке охарактеризовали как "зверское".

"Примечательно, что никакого мотива у агрессивных подростков не было. Жертва попалась им на пути случайно", — отметили в МВД.

Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Двое подозреваемых в возрасте 15 лет задержаны, сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру