ЗакС обратился к Мишустину с просьбой распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров

Законодательное собрание Петербурга 20 марта приняло решение о направлении обращения премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением расширить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициативу предложила фракция "Единая Россия".

В обращении говорится, что в России сегодня насчитывается порядка 41 млн пенсионеров, при этом средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2023 года составляет 19,3 тысячи рублей.

"Важно отметить, что в связи с необходимостью оплаты коммунальных услуг, покупки лекарственных препаратов и продуктов питания, пенсионеры не всегда могут участвовать в культурной жизни города с желаемой частотой. В то же время желание и стремление участвовать в культурной жизни города у наших пенсионеров не меньше, чем у молодежи. Поэтому данная категория граждан особо нуждается в дополнительных мерах социальной поддержки в области повышения доступности организаций культуры", - говорится в письме к Мишустину.

По мнению авторов инициативы, создание программы вроде "Пушкинской карты" для пенсионеров поможет повысить вовлеченность старшего поколения в культурную жизнь.

Ранее единороссы обращались в Минкульт с аналогичным предложением. В министерстве ответили, что готовы рассмотреть и подготовить необходимую нормативную базу для этого при соответствующем распоряжении правительства.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру