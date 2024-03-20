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Новости 14:58

Госдума ввела штрафы за звонки со спамом

фото ЗакС политика Госдума ввела штрафы за звонки со спамом

Депутаты Государственной думы поддержали в третьем чтении закон о запрете назойливой рекламы по телефону, сообщила 20 марта пресс-служба нижней палаты парламента. Попутно была усилена ответственность за нарушение требований к рекламе кредитов и микрозаймов.

Принятая инициатива вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушения требований к рекламе, распространяемой с помощью средств электросвязи, вводятся штрафы. Для обычных граждан размер взыскания будет колебаться в интервале от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч, в случае с юрлицами разброс составит от 300 тысяч до одного миллиона.

"Уже сейчас назойливые рекламные звонки запрещены законодательством: они могут осуществляться, только если абонент дал свое согласие", — напомнили в пресс-службе Думы.

Также закон распространяет ответственность за рекламу кредитов с информацией о процентных ставках без данных о полной стоимости займа на МФО. Сейчас она установлена только для банков. Попутно увеличиваются штрафы за подобное правонарушение. Для должностных лиц они вырастут с 20-50 тысяч до 40-100 тысяч рублей, для организаций — с 300-800 тысяч до значений в диапазоне от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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