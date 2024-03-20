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Новости 15:27

В Петербурге дали реальные сроки двоим бывшим сотрудникам УФСИН

фото ЗакС политика В Петербурге дали реальные сроки двоим бывшим сотрудникам УФСИН

Двое бывших сотрудников пенитенциарной системы в Петербурге получили реальное лишение свободы в рамках коррупционного дела. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, их признали виновными в получении взяток по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК).

Бывшие инспекторы УФСИН по региону Николай Короленко и Наталья Курченко брали незаконное вознаграждение за свое бездействие в обращении с осужденными. В частности, Короленко не контролировал, как приговоренный петербуржец соблюдает правила домашнего ареста. Взятки, полученные Короленко, представляли собой товары и услуги бытового характера. В свою очередь, Курченко получила не менее 20 тысяч рублей и частью этой суммы должна была поделиться с коллегой.

Оба фигуранта по решению Красносельского районного суда проведут в колонии по три с половиной года. Еще три года им нельзя будет работать в органах государственной власти.

Фото: ЗАКС.Ру


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