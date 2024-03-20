Журналист RusNews получил условный срок по экстремистскому делу и остался в СИЗО

Мещанский суд Москвы приговорил томского журналиста издания RusNews Игоря Кузнецова к трем годам условного срока. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, 59-летнего журналиста из Томска признали виновным в организации экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК). Экстремистской деятельностью сочли его участие в "Левом сопротивлении"*. Прокурор запрашивал для него 4,5 года заключения.

Четыре года Кузнецову нельзя будет администрировать страницы в интернете и работать в СМИ.

Фигуранта держали в следственном изоляторе два с половиной года. Там же он, несмотря на условный приговор, останется, поскольку фигурирует во втором деле. Журналиста продолжают обвинять в призывах к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) во время думской кампании 2021 года посредством реплик в Telegram.

*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram