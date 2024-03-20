В Смольном подготовили проект приказа о кадастровой оценке в 2025 году

Комитет имущественных отношений Петербурга подготовил проект приказа о проведении в 2025 году государственной кадастровой оценки недвижимости. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Помимо даты в проекте указано, что, в случае его подписания, надо проинформировать об этом различные органы, муниципальные образований. Также документ надо опубликовать в СМИ и разместить на информационном щите у комитета.

В материалах к проекту сказано, что обычно кадастровая оценка проводится раз в четыре года, а последняя прошла в 2023 году. Но в марте 2024 года правительство Петербурга решило провести новую оценку через два года, а действовать она должна начать с 2026 года.

Напомним, новая кадастровая оценка вызвала недовольство петербуржцев из-за резкого увеличения стоимости недвижимости. В правительстве города решили пока сохранить налог на строения на прежнем уровне, хотя принятый по оценке документ вступал в силу с января 2024 года.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру