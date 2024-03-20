В России впервые лишили гражданства осужденного за "фейки" об армии

Мужчину, осужденного в Краснодарском крае по делу о фейках об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК), лишили приобретенного гражданства РФ. Это первый подобный случай в России, о чем пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Приговор Александру Сомрякову был вынесен прошлым летом: мужчина получил шесть лет заключения из-за постов о событиях в Буче и Мариуполе.

Процедура была проведена в соответствии со статьей 22 закона "О гражданстве Российской Федерации". Примечательно, что норма, позволяющая лишать приобретенного гражданства за ряд преступлений, появилась позднее назначенного Сомрякову наказания.

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