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Новости 18:40

В Пушкинском районе разрешили строить детскую поликлинику

фото ЗакС политика В Пушкинском районе разрешили строить детскую поликлинику

Петербургские чиновники санкционировали строительство новой детской поликлиники. Ее разместят в Пушкинском районе, учреждение войдет в состав детской городской поликлиники №49, о чем сообщает Госстройнадзор.

Строить объект будут в западной части МО "Поселок Шушары", на территории Пулковского.

Будущая поликлиника рассчитана на 100 посещений. Учреждение включит в себя педиатрическое и лечебно-диагностическое отделения. Принимать в нем будет в том числе травматолог-ортопед. В поликлинике организуют помещения для кормления детей и для прививок.

фото: Госстройнадзор Петербурга


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