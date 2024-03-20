Из-за выхода на лед Ладоги оштрафовали шестерых рыбаков

В Ленинградской области выписали штрафы шестерым любителям экстремальной рыбалки. Как сообщает ГУ МЧС по региону, они вышли на лед Ладожского озера возле деревни Кобона (Кировский район) и тем самым нарушили вступивший в силу на прошлой неделе запрет.

Рыбаков обнаружили и оформили спасатели, полицейские и чиновники из районной администрации. Штраф по таким протоколам составляет от одной до пяти тысяч рублей.

На том же месте, возле деревни Кобона, рыбаков приходилось спасать еще до вступления запрета в силу: тогда они оторвались на дрейфующей льдине.

Фото: ЗАКС.Ру