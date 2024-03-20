В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Кабинет министров РФ прекратил действие моратория на антимонопольные проверки IT-компаний, введенного два года назад после начала военной спецоперации. Постановление об отмене моратория премьер-министр Михаил Мишустин подписал 20 марта.

Комментируя новую меру правительства, ФАС отметила обилие жалоб от субъектов отечественной экономики, недовольных нарушениями со стороны крупных IT-компаний. Заявители объясняют такое положение дел именно длительным отсутствием проверок.

По мнению руководства антимонопольного ведомства, снятие моратория оздоровит ситуацию на рынке, увеличит конкуренцию, помешает злоупотреблениям и "картелизации" в сфере IT.

Постановление вступит в силу 28 марта.

Фото: ЗАКС.Ру