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Облачная и дождливая погода ожидается в Петербурге 21 марта

фото ЗакС политика Облачная и дождливая погода ожидается в Петербурге 21 марта

В Петербурге ожидают теплую, но облачную и дождливую погоду, об этом 21 марта в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В четверг, 21 марта, погоду в Петербурге сформирует южная периферия атлантического циклона. По словам синоптика, в городе будет облачная погода, а также пройдут небольшие дожди.

Воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 781 мм рт. ст., что около нормы

В пятницу, 22 марта, температура воздуха останется такой же, а также останутся и небольшие дожди.

Фото: ЗАКС.Ру


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