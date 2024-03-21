Смертность в России снизилась на 7%

В России в 2023 году снизился показатель общей смертности на 7% и стал лучшим со времен пандемии коронавируса, об этом 20 марта писали "РИА Новости".

Такой информацией поделился заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин. Уточняется, что продолжительность жизни при этом составила 73,4 года, что на 0,8 больше, чем в 2022 году.

"И за 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%, что в общем-то тоже лучшее значение со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции", – сказал Камкин.

Также, по словам замминистра, в 2023 году был зафиксирован исторический минимум смертности среди младенцев. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей.

Фото: ЗАКС.Ру