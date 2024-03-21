В Петербурге увеличат размер именных стипендий студентам

Размер именных стипендий правительства Петербурга для студентов увеличат с нового учебного года, рассказали 21 марта в пресс-службе администрации губернатора. Соответствующее постановление Смольного подписал Александр Беглов.

"С 01.09.2024 увеличен размер именных стипендий правительства Санкт-Петербурга студентам образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования", — говорится в сообщении.

Выплаты студентам вузов вырастут с двух до семи тысяч рублей. Аналогичным образом вырастут стипендии в области языкознания и литературоведения имени Даниила Гранина и в области физических наук имени Жореса Алферова.

Также с пяти до шести тысяч рублей увеличится размер именных стипендий правительства города в области физики, математики, химии, русского языка ив сфере информационных технологий. Стипендии победителям конкурса "Студент года" вырастут с трех до семи тысяч рублей, лауреатам — с одной до 4,5 тысяч рублей.

Учащиеся по программам среднего профессионального образования будут получать четыре тысячи рублей вместо прежних 1,6 тысячи.

Фото: ЗАКС.Ру