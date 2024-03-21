Суд обязал петербуржца компенсировать соседям вред за музицирование по ночам

Житель Петербурга должен будет выплатить компенсацию за нарушение прав соседей на тишину и покой по ночам, сообщили 21 марта в городской прокуратуре. В вину гражданину поставили музицирование в неположенное время на протяжении нескольких лет.

В надзорное ведомство обратилась проживающая в Невском районе семья с четырьмя детьми. По рассказу горожан, сосед систематически не дает им спать, а просьбы соблюдать тишину по ночам оставляет без внимания.

"Муж с женой сообщили, что их сосед этажом ниже систематически на протяжении нескольких лет играет на ударных установках, подключает виброустановки к потолку, включает речитатив и метроном, бьет по батареям, мешая ночному отдыху", — пересказали в прокуратуре суть жалобы.

Прокурор Невского района, выступая в защиту прав детей, обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда за ночной шум. Суд требования ведомства удовлетворил и обязал музыканта выплатить по 50 тысяч рублей компенсации вреда на каждого из четырех детей.

Фото: ЗАКС.Ру