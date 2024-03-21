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Новости 11:32

Суд обязал петербуржца компенсировать соседям вред за музицирование по ночам

фото ЗакС политика Суд обязал петербуржца компенсировать соседям вред за музицирование по ночам

Житель Петербурга должен будет выплатить компенсацию за нарушение прав соседей на тишину и покой по ночам, сообщили 21 марта в городской прокуратуре. В вину гражданину поставили музицирование в неположенное время на протяжении нескольких лет.

В надзорное ведомство обратилась проживающая в Невском районе семья с четырьмя детьми. По рассказу горожан, сосед систематически не дает им спать, а просьбы соблюдать тишину по ночам оставляет без внимания.

"Муж с женой сообщили, что их сосед этажом ниже систематически на протяжении нескольких лет играет на ударных установках, подключает виброустановки к потолку, включает речитатив и метроном, бьет по батареям, мешая ночному отдыху", — пересказали в прокуратуре суть жалобы.

Прокурор Невского района, выступая в защиту прав детей, обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда за ночной шум. Суд требования ведомства удовлетворил и обязал музыканта выплатить по 50 тысяч рублей компенсации вреда на каждого из четырех детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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