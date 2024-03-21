ЦИК насчитала свыше 380 тысяч избирателей за рубежом

В общей сложности 388 781 избиратель проголосовал на прошедших выборах президента за рубежом, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 21 марта. Почти три четверти голосов достались, по ее словам, действующему главе государства Владимиру Путину.

Всего, по словам Памфиловой, за Путина за рубежом проголосовали 281 845 человек, что соответствует 72,54 % от количества участников голосования. За Владислава Даванкова поступило 63 869 голосов, или 16,44 %.

"За Николая Михайловича Харитонова — 8 770 голосов, или 2,26 %. За Леонида Эдуардовича Слуцкого — 7 735 голосов, или 1,99 %", — зачитала на заседании Памфилова.

Фото: cikrf.ru (скриншот трансляции)