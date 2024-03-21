В России начнут принимать заявления на поступление в первый класс с 1 апреля

В России не позднее 1 апреля 2024 года начнется прием заявлений на поступление в первый класс, об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

В ведомстве рассказали, что родители могут записать своего ребенка в школу через Единый портал государственных услуг или на любом другом региональном портале, а также придя лично в школу.

В это время начнется запись детей, которые живут на закрепленной за школой территории, а также детей с правом внеочередного, первоочередного и преимущественного приема.

В школу рядом с домом родители могут записать ребенка до 30 июня, а в любую другую - с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении должны будут принять в течение трех рабочих дней.

Фото: Минпросвещения России / Telegram